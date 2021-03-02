На Харківщині у селищного голови одного із сіл Малоданилівської об'єднаної територіальної громади вдома знайшли сотні тисяч доларів

На Харківщині у селищного голови одного із сіл Малоданилівської об'єднаної територіальної громади вдома знайшли сотні тисяч доларів. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури. Гроші вилучили під час обшуку.

Посадовців ОТГ підозрюють у привласненні коштів громади під час проведення капітального ремонту будівель. Загалом виявили понад півтора мільйона гривень та 200 тисяч доларів. Селищному голові загрожує від п'яти до десяти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади.