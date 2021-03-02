На Харківщині викрили посадовця-корупціонера [ Редактировать ]
На Харківщині у селищного голови одного із сіл Малоданилівської об'єднаної територіальної громади вдома знайшли сотні тисяч доларів. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури. Гроші вилучили під час обшуку.
Посадовців ОТГ підозрюють у привласненні коштів громади під час проведення капітального ремонту будівель. Загалом виявили понад півтора мільйона гривень та 200 тисяч доларів. Селищному голові загрожує від п'яти до десяти років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади.
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