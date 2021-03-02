В Єревані протестувальники увірвались до урядової будівлі [ Редактировать ]
У Єревані тривають протести. Кілька сотень мітингарів увірвалися до урядової будівлі із вимогами відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Політична криза у Вірменії поглибилась після конфлікту між головою уряду та Генеральним штабом збройних сил.
Низка генералів вважають, що прем'єр не здатен гарантувати безпеку країни. Натомість у столиці відбувся і провладний мітинг. Президент Вірменії Саркісян закликав політичні сили до діалогу і мирного порозуміння.
по теме
У Єревані тривають протести. Кілька сотень мітингарів увірвалися до урядової будівлі із вимогами відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна
У Вірменії спроба військового перевороту. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. Він звільнив голову Генштабу Збройних Сил Оніка Гаспаряна, який разом з високопоставленими офіцерами зажадав відставки глави уряду
Прихильники опозиції прийшли до будівлі парламенту, щоб не пустити всередину прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, якого звинувачують у зраді вірменських інтересів у конфлікті за Нагірний Карабах
В Армении, в Ереване, с новой силой вспыхнули антиправительственные протесты
В американському Держдепі закликали сторони утриматися від загострення конфлікту та врегулювати його демократично