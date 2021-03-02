Кілька сотень мітингарів увірвалися до урядової будівлі із вимогами відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна

У Єревані тривають протести. Кілька сотень мітингарів увірвалися до урядової будівлі із вимогами відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Політична криза у Вірменії поглибилась після конфлікту між головою уряду та Генеральним штабом збройних сил.

Низка генералів вважають, що прем'єр не здатен гарантувати безпеку країни. Натомість у столиці відбувся і провладний мітинг. Президент Вірменії Саркісян закликав політичні сили до діалогу і мирного порозуміння.