53-летний российский режиссер Федор Бондарчук и 32-летняя актриса Паулина Андреева стали родителями. О прибавлении в семействе сообщила сама мамочка, опубликовав пост в Instagram.

Cына, который появился на свет 2 марта, назвали Иваном.

Федор Бондарчук - младший сын советского режиссера Серегея Бондарчука, получившего "Оскар" за культовую экранизацию "Войны и мира". Бондарчук младший продолжил дело отца, также став режиссером. На его счету, в частности, такие картины , как "9 рота", "Сталинград" и "Притяжение".

Паулина Андреева (при рождении Екатерина) - актриса театра и кино. Широкой публике она стала известна после выхода на экраны детективного сериала "Метод" Юрия Быкова, где актриса сыграла главную роль вместе с Константином Хабенским.

В 2016 году стало известно, что у Паулины Андреевой роман с Федором Бондарчуком. В 2020 году супруги вместе сняли сериал "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли. Бондарчук выступил в качестве режиссера, а Андреева написала сценарий.

Ранее сообщалось, что актер Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз.