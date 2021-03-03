В Донецкой области электричка протаранила легковушку [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Донецкой области произошла смертельная авария на железнодорожном переезде. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Около 9 часов утра 3 марта в селе Новоселовка Покровского района водитель автомобиля Audi проигнорировал запрещающий сигнал сфетофора и решил проскочить перед поездом на нерегулируемом переезде.
Он неверно рассчитал скорость, в результате чего электричка сообщением "Скотуватая-Славянск" на полном ходу протаранила легковушку.
В покореженном автомобиле зажало двух человек. Пассажира до прибытия спасателей собственными силами вызволили из салона украинские военнослужащие и бригада скорой медицинской помощи.
В 12:20 бойцы ГСЧС вырезали водительскую дверь машины и деблокировали погибшего водителя 1964 года рождения. Движение по железнодорожному пути уже востановлено.
Ранее сообщалось, что под Полтавой поезд сбил бабушку, но она осталась жива.
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