В Донецкой области произошла смертельная авария на железнодорожном переезде. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Около 9 часов утра 3 марта в селе Новоселовка Покровского района водитель автомобиля Audi проигнорировал запрещающий сигнал сфетофора и решил проскочить перед поездом на нерегулируемом переезде.

Он неверно рассчитал скорость, в результате чего электричка сообщением "Скотуватая-Славянск" на полном ходу протаранила легковушку.

В покореженном автомобиле зажало двух человек. Пассажира до прибытия спасателей собственными силами вызволили из салона украинские военнослужащие и бригада скорой медицинской помощи.

В 12:20 бойцы ГСЧС вырезали водительскую дверь машины и деблокировали погибшего водителя 1964 года рождения. Движение по железнодорожному пути уже востановлено.

Ранее сообщалось, что под Полтавой поезд сбил бабушку, но она осталась жива.