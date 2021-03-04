На Донеччині пасажирський потяг протаранив автівку [ Редактировать ]
Пасажирський потяг протаранив автівку поблизу села Новосілки на Донеччині. Водій легковика загинув на місці, пасажира з травмами доправили до лікарні.
Інцидент стався напередодні на нерегульованому переїзді маршруту "Скотувате - Слов'янськ" - повідомили в ДСНС.
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