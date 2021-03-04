Скандал у Львові: чоловік намагався вкрасти дівчинку біля школи [ Редактировать ]
У Львові невідомий чоловік намагався викрасти дитину. Інцидент стався біля однієї з міських шкіл. Жінка вела на навчання свою шестирічну доньку. Як раптом підбіг невідомий та намагався вирвати дитину з її рук. Чоловіка не злякала навіть велика кількість свідків. Подробиці з'ясовувала Христина Гашенко.
Це відео зі шкільних камер спостереження. На ньому високий чоловік через подвір'я щосили біжить до жінки з дитиною.
Наталія, мати шестирічної дівчинки:
Ми вже підійшли під школу, тобто безпечне місце і багато людей. Він просто вискочив перед нами і почав виривати і дитину, і рюкзак з рук. Я тоді дитину забрала за руку. Відірвала від нього, забрала рюкзак і скоро побігла у школу.
І це вже була друга спроба викрасти дівчинку. Спочатку, розповіла мати першокласниці, чоловік намагався відібрати дитину просто біля дому.
Наталія, мама шестирічної дівчинки:
Дитина ішла по переду мене по вузькій стежці. Вийшов до неї на зустріч. Взяв її на руки. Хотів кудись понести. Я намагалася зупинити. Він сказав, що несе її до мами. Я сказала, що я мама дитини.
Наталія запевняє, нападника не знає. Чоловіка бачила вперше. То ж у школі одразу викликала поліцію. Правоохоронці розпочали слідство та відкрили кримінальне провадження.
Світлана Добровольська, прессекретар ГУНПУ у Львівській області:
До розкриття цього злочину залучені всі співробітники поліції Львівщини. Правоохоронці опитують усіх очевидців події мешканців району вивчають відео з камер спостереження. Також вживаються інші заходи для встановлення невідомої особи чоловіка.
Нападника нині шукають. А вчителі, малечу без батьків самих тепер додому не відпускають.
Тарас Качур, заступник директора школи №82 м. Львів:
Це є перший випадок, ми про таке ніколи не чули. Таке може трапитися із кожним, будь де, це незнайомий чоловік. Що у нього в голові ніхто не знає, ніхто його раніше не бачив тут.
Уляна Демків, вчитель початкових класів школи №82 м. Львів:
Перший клас, інакше ніяк. Тобто у мене немає жодної дитини, яка би могла іти зараз сама додому. Тобто ні заяв, ні дозволу, я не маю права відпустити дитину саму додому чи навіть із кимось іншим. Тобто забирає хтось із батьків.
Психологи ж радять батькам обговорювати з дітьми подібні ситуації. І у разі якщо невідома людина, на вулиці, щось пропонує чи кудись запрошує, що сили кричати.
Юлія Ковташ, шкільна психологиня:
Дома треба говорити так якщо до тебе підходить незнайома людина, ти повинен не йти на контакт, ніякі цукерки і тому подібне, все, що тобі потрібне - тобі дадуть батьки, якщо хтось починає чіплятись до тебе, кричи голосно, кричи, що це незнайома для мене людина.
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Інцидент стався біля однієї з міських шкіл. Саме тоді жінка свою шестирічну доньку вела на навчання. Як раптом невідомий підбіг та намагався вирвати дитину із її рук
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