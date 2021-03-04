Специалисты из Медицинской школы Бостонского университета в США рассказали о пользе растительной пищи для здоровья сердца. Рекомендации медиков укрепят сердечно-сосудистую систему и обеспечат улучшение самочувствия, передает newsyou.info.

Необходимо включить в рацион питания овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. Наряду с этим следует ограничить употребление блюд на основе животных жиров, а также мяса и продуктов из него. Речь идет о диете MIND, предполагающей питание исключительно растительной пищей. В таком случае уменьшаются проблемы с сердцем.

Специалисты подвергли анализу эхокардиографические и диетические данные 2,5 тыс. человек. Они обнаружили, что люди, соблюдающие предложенную диету, намного меньше подвергались риску развития заболеваний сердца. То же относится к случаям возникновения старческой деменции, а также когнитивного диссонанса. Рекомендуется, в частности, съедать больше яблок, так как они способствуют поддержанию и улучшению памяти. Суммарный объём овощей, фруктов и ягод в рационе взрослого человека должен составлять не менее 400 граммов в сутки.

Крайне важно минимизировать употребление блюд, при приготовлении которых используется животный жир. Полезны также различные орехи, рыба северных морей, оливковое и льняное масло.

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