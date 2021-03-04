Запровадження жорстких карантинних обмежень обурило підприємців у Чернівцях. Вони вже не вперше за час пандемії вийшли на пікет.

Цього разу апелювали до Конституції, вимагаючи від влади забезпечити їм право на працю. Втім, головним чинником обурення протестувальників стали не самі обмеження, а те, що вони, за словами пікетників, діють вибірково. Мій колега Іван Сірецький вислухав міркування чернівчан.

Дозволити працювати основна вимога чернівецьких протестувальників. На пікет до ОДА вийшли підприємці Калинівського ринку - один із чотирьох найбільших в Україні. Там переважно торгують одягом. Більшість закупили товар в кредит. А продати його не можуть, бо з першого березня їхня робота під забороною.

Микола, підприємець Калинівського ринку у Чернівцях:

Ми залежимо від сезону. Сезону зараз нема - ми в прольоті. Тої весни нас посадили, так само вкрали в нас весну, ми лишились без роботи. І зараз то саме роблять? Це неправильно. Або всіх закривати, або не робити вибірково, що Калинку закрили, а магазини працюють.

Валентина, підприємиця Калинівського ринку у Чернівцях:

Ми за справедливість прийшли, це єдине, за що ми прийшли. Бо шалена несправедливість. Карантин тільки для нас, а ми на відкритому повітрі.

Підприємці кажуть, через заборону працювати не мають грошей на базові потреби.

Василь Шкробанець, заступник голови профспілки підприємців Калинівського ринку:

Ми ні від центральної влади, ні від місцевої не отримали ніякої відповіді, чи буде якась допомога. Поки немає допомоги від держави, ми будемо вимагати право на працю.

До протестувальників вийшов заступник голови облдержадміністрації. Пояснив, що дозвіл на роботу ринку - компетенція столичних чиновників. І закликав до розуміння.

Богдан Ковалюк, заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації:

Якщо 20 людей помирає за добу, більше 20 людей, я розумію, що вас зараз не цікавлять ці люди. Я розумію, що вас всіх не цікавить, що 20 людей втратили близьких, я розумію це. Але ви не хочете це почути, ви розумієте? Ви бачите лише свою проблему.

Зрештою мітингарі підписали колективне звернення до президента України. Й оголосили, що від завтра відновлюють торгівлю на ринку.

Ми всі виходимо завтра дружно на роботу, зрозуміли? Робочий день знаєте з якої години починається? Всі виходимо на роботу!

Водночас Чернівецька область серед лідерів за кількістю виявлених випадків ковід. За останню добу коронавірус підтвердили ще у п'яти сотень буковинців.