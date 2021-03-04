У Львові невідомий чоловік намагався викрасти дитину. Інцидент стався біля однієї з міських шкіл. Жінка вела на навчання свою шестирічну доньку. Як раптом підбіг невідомий та намагався вирвати дитину з її рук. Чоловіка не злякала навіть велика кількість свідків. Подробиці з'ясовувала Христина Гашенко.

Це відео зі шкільних камер спостереження. На ньому високий чоловік через подвір'я щосили біжить до жінки з дитиною.

Наталія, мати шестирічної дівчинки:

Ми вже підійшли під школу, тобто безпечне місце і багато людей. Він просто вискочив перед нами і почав виривати і дитину, і рюкзак з рук. Я тоді дитину забрала за руку. Відірвала від нього, забрала рюкзак і скоро побігла у школу.

І це вже була друга спроба викрасти дівчинку. Спочатку, розповіла мати першокласниці, чоловік намагався відібрати дитину просто біля дому.

Наталія, мама шестирічної дівчинки:

Дитина ішла по переду мене по вузькій стежці. Вийшов до неї на зустріч. Взяв її на руки. Хотів кудись понести. Я намагалася зупинити. Він сказав, що несе її до мами. Я сказала, що я мама дитини.

Наталія запевняє, нападника не знає. Чоловіка бачила вперше. То ж у школі одразу викликала поліцію. Правоохоронці розпочали слідство та відкрили кримінальне провадження.

Світлана Добровольська, прессекретар ГУНПУ у Львівській області:

До розкриття цього злочину залучені всі співробітники поліції Львівщини. Правоохоронці опитують усіх очевидців події мешканців району вивчають відео з камер спостереження. Також вживаються інші заходи для встановлення невідомої особи чоловіка.

Нападника нині шукають. А вчителі, малечу без батьків самих тепер додому не відпускають.

Тарас Качур, заступник директора школи №82 м. Львів:

Це є перший випадок, ми про таке ніколи не чули. Таке може трапитися із кожним, будь де, це незнайомий чоловік. Що у нього в голові ніхто не знає, ніхто його раніше не бачив тут.

Уляна Демків, вчитель початкових класів школи №82 м. Львів:

Перший клас, інакше ніяк. Тобто у мене немає жодної дитини, яка би могла іти зараз сама додому. Тобто ні заяв, ні дозволу, я не маю права відпустити дитину саму додому чи навіть із кимось іншим. Тобто забирає хтось із батьків.

Психологи ж радять батькам обговорювати з дітьми подібні ситуації. І у разі якщо невідома людина, на вулиці, щось пропонує чи кудись запрошує, що сили кричати.

Юлія Ковташ, шкільна психологиня: