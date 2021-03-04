В Киеве после звонка о минировании закрыли две станции метро. Речь идет о станциях "Университет" и "Крещатик".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, звонок о минировании станций метро поступил анонимно. Вместе с ними закрыли на вход и выход пересадочный узел "Майдан Незалежности".

Информация об открытии станций появится после проверки сообщения.

Читайте также, на столичной станции "Контрактовая площадь" начало действовать электронное табло, которое показывает пассажирам время до прибытия поезда, а не от отправления. Комплекс в режиме реального времени способен вести отсчет до приезда состава на определенную станцию.

Кроме того, метро в Киеве может подорожать до 20 гривен. Подорожание проезда связано с тем, что из-за пандемии коронавируса пассажиропоток сильно сократился и доход от перевозок.

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