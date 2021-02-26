Руководство Киевского метрополитена и представители Европейского банка реконструкции и развития подписали договор о кредитовании на 50 миллионов евро на обновление составов, благодаря закупке 50 новых вагонов. Такое заявление сделал градоначальник столицы Виталий Кличко.

По его словам, эти вагоны будут обслуживать Сырецко-Печерскую линию метро, на которой до конца 2021 года должны открыться две новые станции - Мостицкая и Проспект Правды.

Около 100 из них – в критическом состоянии и нуждаются в обновлении в ближайшие 3-4 года. С помощью этого кредита город обновит половину устаревшего подвижного состава.

Отмечается, что парк вагонов метрополитена составляет около 800 единиц подвижного состава, таким образом 1/8 часть должна быть заменена.

Фото: КГГА

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Кроме того, метро в Киеве может подорожать до 20 гривен. Подорожание проезда связано с тем, что из-за пандемии коронавируса пассажиропоток сильно сократился и доход от перевозок.

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