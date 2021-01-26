Метро в Киеве может подорожать до 20 гривен [ Редактировать ]
В Украине в феврале запланировано обновление тарифов на проезд в общественном транспорте. Перевозчики не исключают, что стоимость проезда в метро Киева может вырасти до 16-20 гривен за поездку.
По словам исполнительного директора Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко, подорожание проезда связано с тем, что из-за пандемии коронавируса пассажиропоток сильно сократился и доход от перевозок уменьшился. Поэтому местные власти начнут пересмотр тарифов уже в феврале.
Они взяли на себя много финансовых обязательств, перед тем же ЕБРР, для получения новых автобусов. И, я думаю, они готовы к повышению, но ждут, когда первыми решатся маршруточники.
Однако источники в столичной власти ответили, что тарифы пока планируют держать "в узде", так как это вопрос "очень большой политики".
Сейчас обсуждают тариф на уровне 16-20 грн. Но эта тема скользкая, никто ее вслух не озвучит кроме мэра. А ему это невыгодно. По крайней мере, до выборов, о которых все говорят - внеочередных парламентских или даже президентских, заявку на которые уже сделал Кличко.
Также мы сообщали, полный перечень запретов в Украине с 25 января.
Напомним, в Украине хотят ввести штрафы за подделку тестов на коронавирус. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект.
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