Фармацевтическая компания Pfizer собирается провести испытания для определения эффективности третьей дозы своей вакцины от коронавирусной инфекции против новых штаммов SARS-CoV-2.

Также собираются оценить безопасность препарата в случае введения в организм "лишней" дозы, а также появления иммунитета, который поможет организму преодолеть новые версии инфекции, а также всевозможные будущие штаммы.

Отмечается, что в масштабных клинических исследованиях примут участие 144 добровольца, которых поделят на возрастные группы от 18 до 55 лет и от 65 до 85 лет. Им будут вводить третью дозу вакцины и проверять состояние во время введения препарата, через неделю после вакцинации, через месяц, а также в течение двух лет.

Ранее мы писали, что фармацевтическая компания Moderna разработала "обновление" для своей вакцины от коронавирусной инфекции, которое поможет в борьбе с африканской версией заболевания. Он был отправлен в Национальный институт здоровья США, где специалисты начнут проводить клинические испытания.

Кроме того, вакцина от COVID-19 производства американской компании Pfizer прошла регистрацию на территории Украины. Однако, точные сроки ее поставки в страну пока неизвестны.

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