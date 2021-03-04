В Киеве объявили первый уровень опасности [ Редактировать ]
В четверг, 4 марта, в Киеве объявили штормовое предупреждение. В ближайший час и до конца дня будут порывы ветра 15-18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В ближайший час с сохранением до конца суток 4 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м / с.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
В КГГА также напомнили основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра. В частности:
- все окна домов должны быть плотно закрыты, а с балконов и лоджий необходимо убрать предметы, которые могут выпасть наружу;
- в случае нахождения на улице, то необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- необходимо также избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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