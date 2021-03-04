В четверг, 4 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что по всей Украине могут ввести локдаун из-за ситуации с коронавирусом, если большинство областей окажутся в "красной" зоне карантина. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Надо констатировать, что в Украине началась третья волна коронавируса. Винницкая, Закарпатская области в "оранжевой" зоне, но уже на подходе к жестким ограничениям. Когда большинство областей будут в "красной" зоне, придется возвращаться к локдауну.

В то же время премьер добавил, что ему очень не хотелось бы снова вводить национальный локдаун.

Мы постараемся максимально управлять адаптивным карантином.

Если более 65% коек в каждой области и в целом по Украине будут заполнены больными коронавирусом, правительство вернет локдаун. Шмыгаль обещает предупреждать об усилении ограничений заблаговременно.

Он также отметил, что процесс вакцинации против коронавируса не будет быстрым: по его словам, в мире вакцинация продлится минимум два года, поэтому будет оставаться необходимость надевать маски, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки.

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