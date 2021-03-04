Новый локдаун: Шмыгаль назвал условие [ Редактировать ]
В четверг, 4 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что по всей Украине могут ввести локдаун из-за ситуации с коронавирусом, если большинство областей окажутся в "красной" зоне карантина. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
Надо констатировать, что в Украине началась третья волна коронавируса. Винницкая, Закарпатская области в "оранжевой" зоне, но уже на подходе к жестким ограничениям. Когда большинство областей будут в "красной" зоне, придется возвращаться к локдауну.
В то же время премьер добавил, что ему очень не хотелось бы снова вводить национальный локдаун.
Мы постараемся максимально управлять адаптивным карантином.
Если более 65% коек в каждой области и в целом по Украине будут заполнены больными коронавирусом, правительство вернет локдаун. Шмыгаль обещает предупреждать об усилении ограничений заблаговременно.
Он также отметил, что процесс вакцинации против коронавируса не будет быстрым: по его словам, в мире вакцинация продлится минимум два года, поэтому будет оставаться необходимость надевать маски, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки.
Читайте также, Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. Соответствующее условие в приказе Минздрава от 19 февраля, которым было распределено количество вакцин по регионам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире
по теме
Заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак сделала заявление
В среду, 24 февраля, в Украине начинает действовать адаптивный карантин и вводится "желтый" уровень эпидемиологической опасности
Во вторник, 23 февраля, пройдет заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС относительно ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области
С 22 февраля в Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина
В четверг, 18 февраля, в Украине прошло заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям