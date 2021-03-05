эЭто поражение стало пятым на домашнем стадионе для подопечных Юргена Клоппа, чего раньше никогда не было/ фото: UA-Football

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги между "Ливерпулем" и лондонским "Челси", действующий чемпион страны уступил своим соперникам со счетом 0:1. Таким образом, это поражение стало пятым на домашнем стадионе для подопечных Юргена Клоппа, чего раньше никогда не было.

Первый тайм стал результативным для игроков "Челси", после того как форвард команды Тимо Вернер на 24-й минуте отметился забитым мячом, который в последствии был отменен. При этом, на 42-й минуте "аристократы" смогли таки оформить взятие ворот "Ливерпуля".

Отмечается, что во втором тайме хозяева смогли совершить первый удар в створ ворот только на 85-й минуте, но голкипер лондонцев был на месте и смог с легкостью отразить удар. Поединок закончился неутешительно для "Ливерпуля", огорчив как фанатов, так и игроков.

Читайте также, немец Томас Тухель назначен главным тренером лондонского футбольного клуба "Челси". Ранее владелец клуба российский бизнесмен Роман Абрамович назвал решение о смене тренера "сложным", но, по мнению руководства клуба, "в сложившихся обстоятельствах будет лучше сменить тренера".

Кроме того, "Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Последний раз команда становилась главной в стране аж в 1990 году. При этом на счету "Ливерпуля" 19 побед в английской лиге.

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