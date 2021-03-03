Жители "красных" зон карантина вышли на митинги [ Редактировать ]
В среду, 3 марта, в Украине проходят протесты в "красных" зонах карантина, куда попали Житомирская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. Об этом сообщает местное издание "Житомир.info".
На акции вышли предприниматели.
Так, в Житомире, на площади Королева, под стены облгосадминистрации предприниматели вышли на митинг. Люди требуют разрешить им работать во время усиленного карантина с соблюдением всех карантинных норм.
На акцию приехали предприниматели из Чуднова, Бердичева, Андрушевки.
Также протесты проходят и в Ивано-Франковской области. Требования те же самые.
Отметим, что сейчас в этих областях запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также не разрешается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.
Ранее мы писали, что Черновицкая область вводит ограничения "красной" зоны. Соответствующее решение приняла Черновицкая областная комиссия ТЭБ и ЧС.
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