В среду, 3 марта, в Украине проходят протесты в "красных" зонах карантина, куда попали Житомирская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. Об этом сообщает местное издание "Житомир.info".

На акции вышли предприниматели.

Так, в Житомире, на площади Королева, под стены облгосадминистрации предприниматели вышли на митинг. Люди требуют разрешить им работать во время усиленного карантина с соблюдением всех карантинных норм.

На акцию приехали предприниматели из Чуднова, Бердичева, Андрушевки.

Также протесты проходят и в Ивано-Франковской области. Требования те же самые.

Отметим, что сейчас в этих областях запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также не разрешается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

Ранее мы писали, что Черновицкая область вводит ограничения "красной" зоны. Соответствующее решение приняла Черновицкая областная комиссия ТЭБ и ЧС.

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