Штучний інтелект сам сумує всі покупки та автоматично знімає кошти з рахунку

Супермаркет без кас і черг відкрили в Лондоні. Магазини нового покоління облаштовує компанія Amazon. Щоб закупитися, необхідно встановити на телефон спеціальний додаток. На вході відсканувати штрих-код. А далі обрати товари й просто вийти з магазину.

Що саме потрапило до кошика фіксують камери в маркеті передають дані на смартфон. Штучний інтелект сам сумує всі покупки та автоматично знімає кошти з рахунку. Потім надходить і квитанція.