Amazon відкрив у Лондоні супермаркет без кас і черг [ Редактировать ]
Супермаркет без кас і черг відкрили в Лондоні. Магазини нового покоління облаштовує компанія Amazon. Щоб закупитися, необхідно встановити на телефон спеціальний додаток. На вході відсканувати штрих-код. А далі обрати товари й просто вийти з магазину.
Що саме потрапило до кошика фіксують камери в маркеті передають дані на смартфон. Штучний інтелект сам сумує всі покупки та автоматично знімає кошти з рахунку. Потім надходить і квитанція.
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