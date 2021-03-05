В феврале "Газпром" сократил транзит газа через Украину в Европу до 2,906 млрд кубометров с 3,926 млрд кубометров в феврале прошлого года. Это на 25% меньше, чем в январе. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Такое решение приняли из-за ситуации на рынке в странах Евросоюза - трейдеры начали активный отбор газа из подземных хранилищ.



За первые два месяца 2021 года объем транзита составил 6,769 млрд кубометров по сравнению с 6,474 млрд за аналогичный период 2020 года.

Сейчас динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС в основном выступает балансирующей мощностью в случае колебаний спроса на газ в странах ЕС или технических ограничений других газопроводов.

"Сегодня мы видим, что наша ГТС выполняет роль балансирующей мощности, когда полностью загружены газопроводы Ямал, Турецкий поток и "Северный поток-1"", - подчеркнул генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

В 2020 году "Газпром" прокачал по газопроводам Украины 55,8 млрд кубометров.

По данным украинской стороны, транзит принесет Украине от $7 млрд до $15 млрд в зависимости от объемов поставки. В конце декабря "Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа из-за задержки строительства нового газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток 2".

Напомним, что в начале 2021 года Азербайджан начал поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу.

Почти одновременно в Сербии запустили газопровод "Балканский поток", который продолжает "Турецкий поток" - трубу по дну Черного моря от России до Турции.