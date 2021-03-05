Недоверие к вакцине от коронавируса: в ВОЗ заявили о беспокойствах [ Редактировать ]
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире наблюдается недоверие к вакцинации от коронавируса. Такое заявлене сделала представитель ВОЗ Мелита Вуйнович на онлайн-заседании в рамках V Национальной ассамблеи "Защищенное поколение".
Так, Вуйнович отметила:
То, что мы видим сейчас по всему миру, по всем странам, - это кризис доверия. Это кризис доверия между населением и государством. Мы очень озабочены, потому что, если сейчас провалится по всему миру вакцинация против коронавируса, это будет катастрофически влиять и на все другие программы иммунизации. Так что теряем самую главную интервенцию, вмешательство, которое нам позволяет бороться против инфекционных заболеваний.
Она рассказала о четырех составляющих, которые влияют на доверие.
Прежде всего, по мнению эксперта, это прямая коммуникация с населением. Потом немаловажным является источник информации, с помощью которого формируется мнение граждан. Третье – это окружение и, наконец, последнее - пример властей и медиков.
Вуйнович отдельно подчеркнула, что люди будут с большим доверием относиться к вакцинации, если увидят, как прививаются политики и врачи.
Ранее мы писали о том, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.
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