Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире наблюдается недоверие к вакцинации от коронавируса. Такое заявлене сделала представитель ВОЗ Мелита Вуйнович на онлайн-заседании в рамках V Национальной ассамблеи "Защищенное поколение".

Так, Вуйнович отметила:

То, что мы видим сейчас по всему миру, по всем странам, - это кризис доверия. Это кризис доверия между населением и государством. Мы очень озабочены, потому что, если сейчас провалится по всему миру вакцинация против коронавируса, это будет катастрофически влиять и на все другие программы иммунизации. Так что теряем самую главную интервенцию, вмешательство, которое нам позволяет бороться против инфекционных заболеваний.

Она рассказала о четырех составляющих, которые влияют на доверие.

Прежде всего, по мнению эксперта, это прямая коммуникация с населением. Потом немаловажным является источник информации, с помощью которого формируется мнение граждан. Третье – это окружение и, наконец, последнее - пример властей и медиков.

Вуйнович отдельно подчеркнула, что люди будут с большим доверием относиться к вакцинации, если увидят, как прививаются политики и врачи.

Ранее мы писали о том, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.

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