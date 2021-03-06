Погода в Украине в праздничные выходные не сильно порадует нас. Согласно данным Укргидрометцентра, 7 марта, синоптики прогнозируют облачную, но сухую погоду.

Юг продолжит устанавливать температурные рекорды в сравнении с остальными регионами страны. Днем здесь будет от 5 до 7 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут от 3 до 5 градусов с отметкой "минус".

Немного прохладнее будет на западе Украины. Днем синоптики прогнозируют от 4 до 6 градусов тепла, а после захода солнца столбики термометров опустятся до 4-6 градусов мороза.

На севере, востоке и в центре дневные температуры воздуха установятся в диапазоне от 2 до 5 градусов с отметкой "плюс", а ночью воздух охладится до 5-9 градусов мороза.

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В понедельник, 8 марта, который также является выходным днем, на востоке и в центре погода испортится. Здесь пройдут дожди с мокрым снегом. На остальной территории Украины сохранится сухая, но облачная погода.

На юге в этот день воздух прогреется до 6-9 градусов тепла, а ночью столбики термометров упадут до 2 градусов мороза.

На востоке, западе и в центре в дневное время суток ожидается от 2 до 4 градусов тепла, а ночью - от 0 до 3 градусов с отметкой "плюс".

В северных регионах в этот день синоптики прогнозируют 1-3 градуса тепла днем и 1-3, но уже мороза, ночью.

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