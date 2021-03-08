Медики приняли решение о госпитализации 47 человек, у которых наблюдалось ухудшение состояния/ фото: РБК

За сутки в столице коронавирусную инфекцию зафиксировали у 286 человек, при этом 18 киевлян умерли, а выздоровели только 2. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, всего за период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 142 316 инфицированных COVID-19. 96 330 человек выздоровели (2 - за минувшие сутки). Также медики приняли решение о госпитализации 47 человек, у которых наблюдалось ухудшение состояния.

Отмечается, что среди заболевших:

158 женщин в возрасте от 18 до 86 лет;

106 мужчин, возрастом от 19 до 87 лет;

22 ребенка - от 3 месяцев до 16 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Днепровском районе (63 случая), Деснянском районе (63 человека) и Святошинском районе (31 пациент).

Ранее мы писали, что в Украине за минувшие сутки, 7 марта, зафиксировано 5 572 новых случая коронавируса. За весь период эпидемии в столице лабораторно подтвердили 1 406 800 инфицированных, также провели 23 227 (в том числе методом ПЦР - 15 115.

Кроме того, запись на прививку от COVID поможет получить паспорт вакцинации. записаться на вакцинацию можно с помощью приложения "Дия" или позвонив в национальный контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

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