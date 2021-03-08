В Одессе водитель троллейбуса устроил женщинам-пассажиркам праздник (фото) [ Редактировать ]
В одесском троллейбусе, следующем по маршруту №9 все женщины, которые заходили получали от водителя цветы в честь праздника Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба КП "Одесгорэлектротранс".
Букеты роз представительницы прекрасного пола получали на остановках, когда те собирались входить в салон общественного транспорта. Они были удивлены от такого внимания и галантности шофера и с удовольствием принимали подарки.
Они были удивлены от такого внимания и галантности шофера/ фото: Одесгорэлектротранс
Троллейбус БКМ-321 с Сергеем Гончаром за рулем отправился с разворотного круга на улице Инглези по маршруту №9. Одесситки, разумеется, такого не ожидали, но воспринимали подарки и внимание с удовольствием.
Отмечается, что заместитель директора коммунального предприятия зам директора Александра Коваля, подобная акция проводится уже не первый раз, главная ее задача - подарить женщинам ощущение праздника.
Фото: Одесгорэлектротранс
Фото: Одесорєлектротранс
Читайте также, на сайте одного из цветочных магазинов Киева продают букет за 650 тыс. грн. В нем будет 9 999 роз, но посмотреть на супер-букет нельзя, однако можно заказать, таким образом, 600 тыс. грн стоят сами цветы и 50 тыс. - работа.
Кроме того, Зеленский поздравил женщин с 8 марта. Президент пожелал украинкам, чтобы утренние цветы, кофе в постель и горячий поцелуй были не только на 8 Марта, но и регулярно 365 дней в году, а также призвал мечтать, создавать и вдохновлять, достигать целей и менять мир.
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