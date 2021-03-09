Захід України потерпає від ускладнення ситуації з COVID-19 [ Редактировать ]
Та навіть після збільшення кількості ліжок у лікарнях, їх усе одно не вистачає. У західних регіонах просто шалене навантаження на реанімації.
Проте люди там і далі влаштовують масові святкування. А в Чернівцях відзавтра відновить роботу один із найбільших ринків країни. Подробиці - в матеріалі моїх колег.
Ситуація критична. Захворюваність в Івано-Франківську за тиждень зросла майже вдвічі. А кількість смертей - найбільша за весь час пандемії.
Марія Бойко, начальник управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради:
Станом на сьогоднішній день, маємо 335 померлих від коронавірусної інфекції, і за останній тиждень це 28.
Медзаклади заповнені вщент - понад сто десять відсотків. Додаткові сорок ліжок, які днями розгорнули в обласному кардіоцентрі, теж уже зайняті.
Володимир Вовчук, заступник головного лікаря Центральної міської клінічної лікарні:
Ми на сьогоднішній день задіяли всі резерви, у нас чергують і інтерни, із семи відділень на вихідні чергування закривалось хірургами, кардіохірургами, і іншими спеціальностями не дотичними.
А місцеві підприємці не перестають мітингувати - вимагають пом'якшити карантин або зрівняти умови.
Зоряна, підприємниця:
Більшість магазинів, продуктовий ринок, от пройдіться масло сметана все там немає коронавірусу, а наш ринок промисловий в нас там є коронавірус. Або закривають все в тому числі і автобуси, або дають нам працювати.
Мітингують і в Чернівцях. Адже уряд заборонив роботу в червоній зоні непродовольчих ринків. А базари в місті - змішаного типу. Роз'яснити ситуацію міськрада попросила обласну комісію ТЕБ та НС.
Роман Клічук, Чернівецький міський голова:
У зв'язку з тим, що сьогодні вже вівторок і ніякої відповіді немає, то по суті міська влада не має права по закону забороняти роботу і Калинівського ринку, і Буковинського. Тому я сказав, що ці ринки будуть із завтрашнього дня відкриті.
Тож попри карантинні обмеження ринки готуються до відновлення роботи. А тим часом в області за добу виявили понад 400 нових випадків коронавірусу. І спаду захворюваності поки що не прогнозують. Реанімації в багатьох лікарнях переповнені. А вірус поводиться агресивніше, ніж раніше.
Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації:
Ми бачили, що вже підтверджено в Івано-Франківській області британський штам. Скоріш за все, наші лікарі говорять про те, що насправді відчутно мутацію вірусу порівняно з тим, що вони працювали в першій половині 2020 року.
І майже всі пацієнти потребують кисневої підтримки.
Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні:
Дуже багато молодих у важкому стані, у нас збільшилася летальність. Ми бачимо, що в нас були випадки в області 16 людей за добу, 12 людей за добу, це дуже багато.
Попри заборону, у вихідні в області проводили масові застілля та гучні весілля.
Наталія Гусак, заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації:
Майже по всіх лікарнях реанімації відповідно в нас зайняті. Однак люди й далі вперто стараються ходити на такі велелюдні весілля, хрестини.
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Стрімко зростає кількість хворих і на Львівщині. За останні два тижні зайнятість ліжкомісць у медзакладах із 23-ьох досягла п'ятдесяти відсотків.
Орест Чемерис, директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації:
Більше 1 тисячі 900 пацієнтів станом на ранок. У реанімації знаходиться більше 150 пацієнтів, велика кількість пацієнтів важких, пацієнтів кисневозалежні. Ми по кількості по епідситуації вона зараз є абсолютно близькою до того що була у нас в кінці жовтня минулого року.
Обласна інфекційна лікарня переповнена. На 200 ліжок - 220 пацієнтів. У коридорах людей не лікують, додаткові місця організовують у палатах, запевняють медики.
Людмила Гринів, лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні:
Клінічно COVID-19 став агресивним. тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі збільшилась, тобто тривалість від двох тижнів і більше. цікавим є те що клінічно добавилась симптоми ураження шлунково-кишкового тракту, тобто клінічно проявляється нудота, блювота.
Наразі в резерві у львівських лікарнях є понад тисяча ліжкомісць. Утім, цю кількість планують збільшити ще на 700 у двох міських лікарнях і п'яти поліклініках.
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