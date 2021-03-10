После прививки пожилая женщина начала жаловаться на нехватку воздуха и одышку/ фото: РИА Новости

В литовском городе Паневежисе 80-летняя женщина скончалась после укола вакциной от коронавирусной инфекции производства Pfizer/BioNTech. Пациентка пользовалась кардиостимулятором. Об этом сообщает "Радио Литвы".

После прививки пожилая женщина начала жаловаться на нехватку воздуха и одышку. На место сразу была отправлена карета "скорой помощи", однако, несмотря на все усилия медиков, та умерла.

Отмечается, что в настоящее время остается загадкой, почему эффект от препарата проявился столь стремительно. Медики считают, что причиной смерти 80-летней женщины могли послужить иные факторы.

Ранее мы писали, что в Польше с начала массовой вакцинации населения прививки получили свыше 1,7 млн граждан. После этого в более чем 1,5 тысячах случаев были зафиксированы побочные последствия, в том числе 11 закончились летальным исходом.

Кроме того, использование вакцины от коронавируса компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания. а подобную реакцию пожаловались 12 пациентов, однако медики заставили этих людей сделать вторую дозу вакцины.

Читайте также, В США сотрудники правоохранительных органов начали расследование в связи со смертью человека вскоре после вакцинации от коронавирусной инфекции в округе Плэсер штата Калифорния. Вакцинацию проводили не сотрудники медицинского управления округа, а о том, какой препарат был использован, не уточняется.

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