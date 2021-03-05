Использование вакцины от коронавируса компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания. Такой эффект может наступить более чем через десять дней после первой прививки. Об этом говорится в сообщении медиков, опубликованном в New England Journal of Medicine.

На подобную реакцию пожаловались 12 пациентов. Но медики заставили этих людей сделать вторую дозу вакцины.

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"Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией", - говорится в письме коллектива американских врачей.

После второй прививки только у трех человек появились кожные воспаления той же интенсивности. Еще у троих реакция была более мягкой, еще у шести человек не было побочных эффектов.

Вакциной Moderna прививают в США и Европе.

Читайте также, использование вакцины от коронавируса, производства компании Moderna может вызвать опасность для здоровья беременных женщин и подростков до 18 лет. В случае, если женщины в ожидании ребенка работают в сфере медицины, то вакцинация препаратом будет возможной.

Кроме того, в Финляндии обнаружили новый опасный штамм коронавируса. Было подтверждено два случая заражения новоиспеченным SARS-CoV-2, однако считается что инфицированных может быть намного больше.

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