По состоянию на 11 марта 2021 года прививки сделали 81% военнослужащих/ фото: MilitaryArms

У военнослужащих Армии обороны Израиля появился коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции. такая ситуация была достигнута, благодаря своевременной вакцинации в рядах ЦАХАЛ.

Исследования медики провели по прошествии 10 недель после начала иммунизации военнослужащих и последующим эпидемиологическим результатам.

По прошествии 10 недель (с начала вакцинации) я могу заявить, что ЦАХАЛ - первая армия в мире, достигшая коллективного иммунитета.

Отмечается, что по состоянию на 11 марта 2021 года прививки сделали 81% военнослужащих, также часть из них ранее переболели COVID-19, после чего приобрели естественный иммунитет. Все военные вскоре смогут вернутся к спокойному ритму службы, однако все еще будут соблюдать карантинные ограничения.

Ранее мы писали, что почти половина населения Израиля получила коронавирусный иммунитет. Общее количество жителей Государства Израиль достигает 9,3 миллионов человек, из которых 4,6 миллионов получили дозу спасительной вакцины, а 35% (3,7 миллионов) успели получить еще и вторую дозу вакцины.

Кроме того, в Израиле начали бесплатно прививать от коронавируса иностранцев. По опросам, большинство - иностранные рабочие из Филиппин, Молдовы и Нигерии, а также просители убежища из Судана и Эритреи, не имеющие медицинской страховки.

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