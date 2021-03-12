Війна на Донбасі: бойовики обстріляли позиції неподалік Пищевика [ Редактировать ]
На Донбасі неподалік Новозванівки поранили українського військового. Російські найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Поранений - у лікарні, стан здоров'я задовільний. Також під обстріли окупантів потрапили позиції Збройних сил неподалік Пищевика. Більше подробиць з передової від Руслана Смєщука.
Как в сказке 12 месяцев, за один день - все времена года получается. Такие перепады - утром зима, в обед весна, вечером снова зима.
Тож погода на фронті нині не надто сприятлива. Багнюка, тумани і заморозки під час нічних чергувань ускладнюють оборону. Що ж до ворожого вогню, то тут він "млявий", - розповідають армійці.
Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:
Так тихо, іноді буває прострілюють із стрілецької зброї, автоматів іноді щось важче типу вогів.
ВОГи - це підствольні гранати. Невдовзі одна така прилетіла й вибухнула поблизу. Розслаблятися не можна ні на мить.
Опа….присели. Шо це було? Виход, прилет - це вог 17 зі сторони ворога. Такий провокаційний постріл, як часто таке? ну буває.
Ще одна небезпека - надходить з повітря. Бойовики активно застосовують дрони І розвідувальні і навіть ударні.
Позивний "Циба", військовослужбовець Збройних сил України:
Постоянно ведется авиаразведка. Несколько раз кидали гранаты, летают смотрят куда бы кинуть гранату. Предупреждаем людей, чтобы в укрытиях были.
На інших ділянках лінії зіткнення - теж неспокійно.
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