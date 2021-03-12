В пятницу, 12 марта, во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что в мире вакцинировали более 268 миллионов человек. По данным организации не зарегистрировано ни одного летального случая от препаратов против коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Так, представитель организации Тарик Яшаревич:

До сегодняшнего дня не было выявлено ни одного случая смерти, вызванного вакцинами от COVID-19.

По его словам, "ВОЗ в курсе того, что в качестве меры предосторожности несколько стран в Европейском союзе приостановили использование конкретной партии вакцины AstraZeneca, распределяемой в ЕС, на основе сообщений о редких нарушениях свертываемости крови у людей, которые получили вакцину из этой конкретной партии".

Яшаревич, добавил, что "это решение было принято в качестве меры предосторожности до того момента, пока не завершится полное расследование".

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