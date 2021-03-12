Вони отримали свій шанс на життя. І зараз зібралися у Львові. Це - люди з пересадженими органами: серцями, нирками, печінкою...

За останній рік в Україні провели 118 операцій з трансплантації. І хірурги кажуть: можуть робити більше і складніше. Приміром, готуються до пересадки легень!

Рік тому в березні у львівській лікарні швидкої допомоги медики вперше провели трансплантацію нирки. Операція тривала 4 години і минула успішно. Нову нирку отримав Дмитро Капущенко. Донором стала його мати.

Як справи сьогодні? - Нормально. - Я заходив до вас трошки раніше, ви спали сьогодні. - Трошки походили.

А згодом у цій же лікарні медики за допомогою київських колег кардіохірургів успішно пересадили серце. Донорський орган отримав Віктор Бурківський із Житомирщини.

Борис Тодуров, директор Інституту серця МОЗ України:

Благодаря тому, что в одной клинике пересадка и забор - такое маленькое время ишемии, обычно оно растягивается до 3-х часов. Успешная посадка. Все хорошо, и не верится, да? - Да. Всего несколько часов сделали пересадку сердца и уже в Киеве.

За рік львівські медики провели понад тридцять трансплантацій. З них 6 - посмертні. Усі пересадки для пацієнтів безкоштовні. За них заплатила держава.

Олег Самчук, гендиректор Клінічної лікарні швидкої допомоги м. Львів:

Ми зробили операцію на підшлунковій залозі, зробили серця, ми зробили 2 печінки. Більше 20 норок. Це я рахую, те що ми запустили - ми повинні збільшувати і відточувати. Пацієнти не повинні їхати за кордон. Операції в Україні коштують в 5 разів дешевше, ніж за кордоном.

Сьогодні у Львові зібралися всі пацієнти, яким зробили трансплантацію органів.

Це була перша трансплантація у лікарні швидкої допомоги і в Олега сьогодні День народження!

Серед пацієнтів і двадцятидворічний Василь Худьо. Йому пересадили серце 2 місяці тому. Операція пройшла так успішно, що хлопця додому виписали на 2 тижні раніше запланованого.

Василь Худьо, отримав донорське серце:

По здоров'ю - дуже добре, я здавав аналізи все чудово, все як має бути. Дуже багато енергії появилося. Моя мрія здійснилася, я тепер живу повноцінним життям.

Особлива зустріч для Любомира Миколишина. Сьогодні він уперше побачився з людьми, яким шанс на життя дала його мама.

Її нирки, печінку та серце отримали четверо українців. У жінки був крововилив у мозок.

Сьогодні поруч з врятованими - її син, який не вагаючись ухвалив непросте рішення.

Завдяки вашому рішенню ми продовжуємо жити повноцінним життям. Я вам дуже вдячна. Завжди молимося за вас і за вашу матір.

Любомир Миколишин, син донора:

Рішення було тверде й однозначне. Я не сумнівався у своєму рішенню, бо десь би так зробила моя мама. Через смерть ми даруємо життя іншим. Не лише ми з братом отримали життя, але ще й 4 людини можуть жити, виховувати своїх дітей, можуть бути підтримкою для інших і можуть творити добро.

У Олени Штрой був цироз печінки. Лікування не допомагало. Єдиним шансом на життя була пересадка.

Олена Штрой, отримала донорську печінку:

Я маю можливість знаходитись поруч зі своєю донькою, чоловіком, я маю шанс жити. Це дуже велике значення має для мене, потому я так собі розумію, що цей день - другий день народження.

Цього року на трансплантацію з держбюджету передбачили 502 мільйони гривень - це вп'ятеро більше, ніж торік. Пришвидшує пересадку органів і єдина спеціальна інформаційна система, в яку внесені всі пацієнти країни.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Темпи, якими ми рухаємося зараз, я думаю що за рік ми проходимо 5-6 років - якими ми втратили свого часу. Якщо минулого року ми зробили 118 органних трансплантацій, то в цьому році, я впевнений, ми зробимо мінімум 250 трансплантацій. В цьому році ми вже нікого не відправимо на трансплантації нирки за кордон. Всі вони будуть зроблені дома.

Також уперше в Україні медики планують провести одну з найскладніших трансплантацій - пересадку легень. А ще масштабно розпочати пересаджувати нирки та печінку дітям.