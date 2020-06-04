Смерть Джорджа Флойда: у Нью-Йорку демонстрація завершилася сутичками [ Редактировать ]
Ще одна гаряча ніч у США. В різних містах другий тиждень тривають акції проти расизму та поліційного свавілля. Мітингували у Вашингтоні, Бостоні, Лос-Анджелесі та інших містах. У Нью-Йорку демонстрація завершилася сутичками. Протести викликала смерть темношкірого Джорджа Флойда під час затримання у Міннеаполісі. Усіх чотирьох причетних правоохоронців заарештували, їм загрожує до 40 років ув'язнення. Акції солідарності прокотилися Європою. Вночі в Афінах американське посольство закИдали "коктейлями Молотова".
Елтон Бокадж учасник акції
[1]Ми тут підтримати одне одного. У нас багато говорять про взаємну повагу між людьми різного кольору шкіри, але це не працює. А тут, коли я вийшов, то побачив, як ми стоїмо пліч-о-пліч. Деякі хто з учасників навіть без масок, їх не хвилює власне здоров'я. Вони прийшли висловити підтримку.
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