Володарі золотих мантій: кому із суддів пощастило потрапити до Вищої ради правосуддя [ Редактировать ]
Дипломати - не указ! Не зважаючи на заклик послів країн "Великої сімки" не обирати нових суддів, поки в Україні не буде проведена реформа, українські володарі мантій таки зібралися на чергові вибори.
Не зупинили їх й активісти, які кілька годин мітингували під стінами готелю, де кілька днів засідали судді. В результаті, до суддівської еліти - Вищої ради правосуддя - обрали четверо нових членів.
Усі новоспечені володарі ТОПових мантій люди - не бідні. Тільки в офіційних деклараціях, які судді щороку зобов'язані подавати, слуги Феміди задекларували: будинки, позашляховики, землю та скромні (принаймні, порівняно з багатствами інших) заощадження.
- Екс-суддя Верховного суду Валерій Суховий "засвітив" 5 мільйонів гривень.
- Колишній голова Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін - 110 тис доларів.
- В екс-судді Київського апеляційного суду Віталія Саліхова - удвічі менше.
- Ну а спадкова суддя Інна Плахтій, якщо вірити її декларації, живе на одну зарплату - півмільйона гривень на рік.
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