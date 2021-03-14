Дипломати - не указ! Не зважаючи на заклик послів країн "Великої сімки" не обирати нових суддів, поки в Україні не буде проведена реформа, українські володарі мантій таки зібралися на чергові вибори.

Не зупинили їх й активісти, які кілька годин мітингували під стінами готелю, де кілька днів засідали судді. В результаті, до суддівської еліти - Вищої ради правосуддя - обрали четверо нових членів.

Усі новоспечені володарі ТОПових мантій люди - не бідні. Тільки в офіційних деклараціях, які судді щороку зобов'язані подавати, слуги Феміди задекларували: будинки, позашляховики, землю та скромні (принаймні, порівняно з багатствами інших) заощадження.