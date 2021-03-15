Що доказів підвищеного ризику утворення тромбів немає - наполягає і виробник COVID-вакцини AstraZeneca на підставі власного дослідження.

Компанія оприлюднила доповідь щодо безпеки препарату. У ній йдеться: щеплення понад 17 мільйонів людей у Євросоюзі та Великій Британії не показало, що сироватка провокує легеневу емболію чи тромбози. Йдеться про будь-які вікові групи - незалежно від статі, партії вакцини чи конкретної країни.