В акции против продления комендантского часа принимали участие более 200 человек/ фото: iz.ru

В голландском городе Гаага во время протестов граждан против карантинных ограничений, правоохранители, чтобы успокоить митингующих, привлекли служебных собак.

Сотрудники полиции сначала избивали людей дубинками, однако, когда этот метод не помог, было принято решение спустить на них собак.

На записи видно, как двое полицейских избивают дубинками одного из протестующих, пока он лежит на асфальте и борется с атакующей собакой.

Отмечается, что в акции против продления комендантского часа принимали участие более 200 человек. Для подавления беспорядков применяли различные спецсредства, включая дубинки и водометы.

Читайте также, В Лондоне прошли массовые протесты против карантина. Протесты проходили в Сент-Джеймс парке, недалеко от Вестминстера, к протестующим против карантина присоединились люди, выступающие против вакцины от COVID-19.

Кроме того, в Копенгагене в знак протеста против коронавирусных ограничений и планов страны ввести цифровой сертификат вакцинации вышли около тысячи человек. Введение такого паспорта означает обязательную вакцинацию и равносильно дальнейшему ограничению свободы личности.

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