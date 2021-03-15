Поддержание правильного функционирования головного мозга важно в любом возрасте. Укрепление когнитивных способностей в молодости поможет избежать проблем с памятью в старости. Поэтому, рацион питания каждого человека должен включать полезные для "серого вещества" продукты, передает newsyou.info.

Брокколи

Брокколи - полезный продукт, который без особого труда можно найти в любом супермаркете, и он содержит множество питательных веществ, способных укрепить здоровье и продлить жизнь человека. Это фосфор, цинк, калий, витамины А,С,К и Е, аминокислоты.

Яблоки

Яблоки содержат всего около 50 калорий, но являются отличным источником антиоксидантов, клетчатки, витамина С и калия. Помимо этого свежие плоды являются богатейшим кладезем фитонутриентов, стимулирующих производство новых клеток мозга. А это в свою очередь помогает улучшить когнитивные способности, в том числе и память.

Лосось

Лосось, как и вся рыба жирных сортов, содержит большое количество Омега-3 жирных кислот, что помогает снизить риск инсульта, поскольку предотвращает отложение холестериновых бляшек и предупреждает воспаление кровеносных сосудов.

Шпинат

Шпинат - отличный источник железа. Считается, что он увеличивает эффективность митохондрий, которые производят энергию для клеток мозга. Также в состав зеленого овоща входят фолиевая кислота и витамины группы В, улучшающие функции памяти и повышающие способность обрабатывать большие объемы информации.

Орехи

Богатый витаминный и минеральный состав миндаля, кешью, арахиса, фундука, грецких орехов и пекан обеспечивает их благотворное влияние на когнитивные функции головного мозга и профилактическое действие, направленное против развития нейродегенеративных расстройств.

Сливы

Этот фрукт известен богатым содержанием питательных веществ, таких как витамины С, В6 и Е, бор, кремний, калий, молибден, кобальт и фитостеролы. Благодаря этому он обладает способностью регулировать уровень сахара в крови, активизирует пищеварение, улучшает память и нормализует работу нервной системы.

Горький шоколад

Темный шоколад с содержанием какао не менее 72% обладает целым рядом полезных свойств для головного мозга. Употребление всего нескольких кубиков плитки способствует улучшению кровообращения, предотвращает старение клеток, нивелирует действие свободных радикалов, стимулирует выработку гормона радости.

Ранее сообщалось, кому нужно обязательно есть брокколи. О болезнях, с которыми помогает справляться брокколи, рассказали британские исследователи из Университета Восточной Англии в Норвиче.

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