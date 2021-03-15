Как улучшить работу кишечника [ Редактировать ]
Дискомфорт, боли, тошнота - все эти и другие последствия возникают из-за неправильной работы кишечника. На состояние ЖКТ во многом влияет рацион питания. Избежать проблем со здоровьем и улучшить пищеварение можно, добавив в свое ежедневное меню специальные продукты, передает newsyou.info.
По данным специалистов, здоровье кишечника влияет на наш иммунитет в целом. Нарушение его работы и проблемы с органами способны сделать нас уязвимыми перед вирусами и бактериями, ослабить нервную систему, процессы поглощения питательных веществ и выработку необходимых витаминов.
Врачи призывают не игнорировать сигналы, которые посылает ваш организм. При первых же недомоганиях следует обратиться за консультацией к врачу. А чтобы избежать каких-либо нарушений, обязательно включайте в свой рацион такие продукты:
- натуральный йогурт,
- чеснок,
- ягоды,
- брокколи,
- лук,
- мясо и рыба,
- бобовые,
- отруби и злаки,
- сельдерей,
- чистая вода.
Все эти продукты богаты клетчаткой и полезными антиоксидантами, которые нейтрализуют воспалительные процессы в кишечнике и нормализуют работу пищеварения.
Ранее сообщалось, кому нужно обязательно есть брокколи. О болезнях, с которыми помогает справляться брокколи, рассказали британские исследователи из Университета Восточной Англии в Норвиче.
Также мы писали о том, как выявить рак легких до появления симптомов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Включая его в рацион, можно снизить риск развития ряда заболеваний
В погоне за идеальной фигурой мы интересуемся пищевой ценностью того, что едим
Специалисты из Медицинской школы Бостонского университета в США рассказали о пользе растительной пищи для здоровья сердца
Так, ученые их Канады провели исследование, в котором изучили полезные свойства цельного молока
В Сети неоднократно писали, что салат из помидоров и огурцов является опасным для здоровья блюдом