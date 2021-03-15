Дискомфорт, боли, тошнота - все эти и другие последствия возникают из-за неправильной работы кишечника. На состояние ЖКТ во многом влияет рацион питания. Избежать проблем со здоровьем и улучшить пищеварение можно, добавив в свое ежедневное меню специальные продукты, передает newsyou.info.

По данным специалистов, здоровье кишечника влияет на наш иммунитет в целом. Нарушение его работы и проблемы с органами способны сделать нас уязвимыми перед вирусами и бактериями, ослабить нервную систему, процессы поглощения питательных веществ и выработку необходимых витаминов.

Врачи призывают не игнорировать сигналы, которые посылает ваш организм. При первых же недомоганиях следует обратиться за консультацией к врачу. А чтобы избежать каких-либо нарушений, обязательно включайте в свой рацион такие продукты:

натуральный йогурт,

чеснок,

ягоды,

брокколи,

лук,

мясо и рыба,

бобовые,

отруби и злаки,

сельдерей,

чистая вода.

Все эти продукты богаты клетчаткой и полезными антиоксидантами, которые нейтрализуют воспалительные процессы в кишечнике и нормализуют работу пищеварения.

Ранее сообщалось, кому нужно обязательно есть брокколи. О болезнях, с которыми помогает справляться брокколи, рассказали британские исследователи из Университета Восточной Англии в Норвиче.

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