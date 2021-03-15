Загалом на фронті зараз триває певне напруження

До подій на східному фронті. Одного українського бійця було поранено напередодні в районі Південного, де російські найманці вели вогонь із мінометів 82 калібру. Загалом минулої доби зафіксували 13 ворожих обстрілів. Гаряче було поблизу Луганського, Гнутового, Пісків і селища Троїцького. Біля Катеринівки бойовики відкривали вогонь ще й із протитанкового ракетного комплексу. У нашому штабі зазначили: з боку ворога зростає кількість саме прицільних обстрілів. Із передової репортаж Руслана Смещука.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Нету такого дня чтобы они не стреляли. В который час мы не знаем, а работать они будут полюбому.

Тому всі у броні, ходити лише окопами, і бути пильним, щоб вчасно почути можливий постріл та встигнути сховатися. Це - передові позиції в околицях Золотого - на Луганщині.

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:

В пять утра началось с громких прилетов, это или 120 или 82 миномет. Их было несколько штук. Потом началась стрелкатня, потом СПГ.

СПГ це важкий гранатомет. Ось такий.

Російські найманці часто поєднують обстріли з мінометів та важких гранатометів.

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:

Это продолжалось полчаса. Потом перерыв и они потом еще пару контрольных взрывов сделали. 120 или 82.

Наші солдати розказують: такі загострення часто бувають тоді, коли одні підрозділи бойовиків змінюють інші.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Обстріли і так ідуть, а при ротации, те кто выходят бьют и те кто заходят - тоже прощупывают.

Загалом на фронті зараз триває певне напруження. Українські солдати та міжнародні спостерігачі фіксують переміщення техніки супротивника. Бойовики залякують мирних жителів українським наступом. Є і ще одна недобра ознака. На Донбас прибули відомі російські військові пропагандисти. Вони зазвичай з'являлися перед початком чергової ескалації.