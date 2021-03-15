У Харкові депутати-опозиціонери закликали Генпрокурора взяти під особистий контроль справу Коксохіму [ Редактировать ]
Зупинити роботу Харківського Коксохіму вимагають активісти. Підприємство працює без жодних дозволів на викиди в повітря шкідливих речовин. Між тим екологи підрахували: вміст цих самих речовин перевищує норму в 15 разів. Чому підприємство не припинило роботи навіть після рішення суду? Світлана Шекера шукала відповідь.
Харківський Коксохім звели ще в 40 роках минулого століття. Цей завод мав стати експериментальною базою для двох наукових інститутів, і працювати він мав час від часу. Та за роки - змінився і графік роботи, і власники. З 2019 Коксохім працює в постійному режимі. А від його викидів задихається половина Харкова.
Олександр Констянтинов екологічний активіст:
Перелік хімічних речовин, які викидають, там біля двох десятків цих речовин - це і легкі бензоли, і феноли, і синильна кислота, і сірчана кислота.
Цех очистки викидів у повітря не працює з 2017. Частину гарячого коксового газу направляють на сусіднє підприємство, де виготовляють мінеральний утеплювач. Викиди з обох заводів напряму йдуть у повітря.
Олександр Констянтинов, екологічний активіст:
Якщо в Авдієвському коксовому заводі поруч побудована електростанція, яка створює електрику для навколишніх сіл і міста, а ще тепло нагріває воду, то в Харкові люди ці коксові гази сжигають при виробництві базальтової вати і викидають так само в повітря. Разом, як два брати-близнеці, вони отруюють все місто.
Громадські активісти встановили по місту системи вимірювання забруднення повітря. Подекуди, кажуть екологи, допустимі норми перевищені в 15 разів. При цьому дозволу на шкідливі викиди у підприємства немає взагалі.
Сергій Шапаренко, голова екологічної групи "Печеніги":
У них дозволів немає. На викиди. Що в принципі їх робота абсолютно незаконна, при чому вони на це так дивляться, ну нема у нас дозволів, вони це заявили на робочій групі, но ми ж їх зараз намагаємось отримати. Вони вважають це абсолютно нормальним.
Екологічна інспекція позивалася до суду та виграла. За рішенням першої інстанції коксохім має призупинити роботу. Власники підприємства - це рішення оскаржують. Сьогодні перед апеляційним розглядом - пікет. Харків'яни наполягають на закритті заводу.
Арсеній Михайлов, житель Харкова:
Якщо ми візьмемо статистику по захворюваності легеневих та онкології, в районі роботи Коксохіму це збільшені показники, ніж в інших частинах Харкова.
У робочій групі, яка в Харківській міськраді розслідує діяльність Коксохіму, говорять: щоб тимчасово зупинити його роботу, треба визнати потерпілими більшу кількість харків'ян. А ще - попросити Генпрокурора та міністра внутрішніх справ взяти цю справу під особистий контроль.
Сергій Данило, депутат Харківської міськради, партія "Опозиційна платформа - За життя":
Щоб вони забрали під особистий контроль ці кримінальні провадження і цю справу. Тому що компетенція і компетентність слідчих районних відділів дуже далека від розслідування і боротьби з такими великими заводами. Мої депутатські звернення направлені до комунальних підприємств, я вважаю, що треба перевірити на якій підставі водопостачання знаходиться, і уже конкретно ми маємо інформацію про те, що ніяким чином у них немає дозволів на викиди забруднюючих речовин в повітря.
Сьогоднішнє засідання суду так і не розпочалося. Суддя оголосила перерву до 24 березня.
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