У Марселі стадіон "Велодром" перетворили на центр вакцинації. Так влада міста намагається збільшити кількість уже щеплених пацієнтів. Завдяки розмірам стадіону, там планують приймати до двох тисяч людей за день.

У цьому центрі вводитимуть два типи вакцин: Pfizer для людей старших за 75 років. А також сироватку від компанії AstraZeneca для тих, кому менше сімдесяти п'яти.