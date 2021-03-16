У Франції стадіон перетворили на центр щеплення від COVID-19 [ Редактировать ]
У Марселі стадіон "Велодром" перетворили на центр вакцинації. Так влада міста намагається збільшити кількість уже щеплених пацієнтів. Завдяки розмірам стадіону, там планують приймати до двох тисяч людей за день.
У цьому центрі вводитимуть два типи вакцин: Pfizer для людей старших за 75 років. А також сироватку від компанії AstraZeneca для тих, кому менше сімдесяти п'яти.
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