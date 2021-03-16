У МОЗі Польщі заявили про можливий суворий локдаун [ Редактировать ]
Польський уряд запровадить суворий локдаун по всій країні, якщо рівень захворюваності не зменшиться. Таке заявив голова МОЗу Польщі Адам Недзельський. За даними його відомства, за тиждень кількість інфікованих зросла на 75 відсотків.
Наразі посилені обмеження діють лише у чотирьох із 16 воєводств Польщі. Там не працюють торгові центри, готелі, кінотеатри та спортзали. Від початку епідемії в країні інфікувалися близько двох мільйонів людей. Понад 47 тисяч - померли.
по теме
У МОЗі оприлюднили умови, за яких уся країна піде на суворий карантин. За словами міністра Максима Степанова, локдаун очікує на українців, якщо 50-70 відсотків усіх регіонів опиняться у "червоній" зоні
Чи врятує Україну вакцинація і коли чекати на новий ковідний армагедон?
Таке рішення хочуть ухвалити, щоб побороти новий спалах коронавірусу і не допустити зростання кількості ушпиталень
Кількість хворих на коронавірус збільшується в Польщі. Уряд країни вирішив продовжити карантинні обмеження, - повідомив міністр охорони здоров'я - Адам Недзельский
Зупинити стрімке поширення хвороби мала б вакцина, але за добу кількість щеплень менше, ніж інфікувань