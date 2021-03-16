Канікули учням можуть подовжити через карантин. Рішення мають ухвалювати школи з огляду на епідситуацію. Про це повідомили у міністерстві освіти. У відомстві кажуть, що попередньо радились із міністерством охорони здоров'я, і там також схиляються до продовження канікул.

У Миколаєві вже повідомили, що продовжать канікули на тиждень через зростання кількости хворих. На дистанційне навчання від сьогодні переходить Львів. Нагадаю, у регіонах червоної зони школи не працюють.