Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 9 642 новых случаев коронавирусной инфекции. Такой информацией поделился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Всего за все время пандемии в Украине зафиксированы 1 477 190 случаев заражения. Из них 28 697 смертей и 1 232 209 выздоровели.
В том числе, за последние сутки в стране:
- заболели - 9 642 человек,
- выздоровели - 6 202 человек,
- умерли - 264 человека.
Ранее мы писали, что в Украине ожидают скорый спад пандемии коронавируса. В настоящее время заболеваемость растет, однако вскоре столь агрессивная динамика COVID-19 может пойти в наклонную динамику, это зависит только от "поведения" вируса.
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