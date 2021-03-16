В России хоккеист умер после попадания шайбы в голову. Трагедия произошла 12 марта в матче Молодежной хоккейной лиги между "Динамо" (Санкт-Петербурга) и "Локомотив" (Ярославль).

В середине второго периода шайба попала в незащищенную шлемом часть головы капитана "Динамо" Тимура Файзутдинова.

19-летнего спортсмена экстренно госпитализировали прямо со льда площадки. Три дня врачи боролись за его жизнь, но спасти парня не удалось.

Трагический момент попал на видео.

По словам отца Тимура, шайба попала в сонную артерию, в результате сердце хоккеиста останавливалось на 8 минут. После восстановления работы сердца хоккеист был подключен к системе жизнеобеспечения.

Тимур Файзутдинов пришел в "Динамо" в 2016 году, за все время провел за команду более 200 матчей, из них в этом сезоне в качестве капитана - 52 игры.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею 2021 года проведут в столице Латвии Риге.

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