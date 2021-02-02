Чемпионат мира по хоккею 2021 года проведут в Риге Источник: Международная федерация хоккея

Все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут в Риге. Об этом сообщает Международная федерация хоккея (IIHF).

Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, ограничениями на международные перемещения, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе.

Совет IIHF посчитал, что организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия.

Решение о проведении турнира в Латвии было принято после скрупулезного изучения заявок от Братиславы (Словакия) и Хернинга (Дания), заявил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Хотел бы поблагодарить организаторов из Словакии и Дании за готовность принять у себя чемпионат мира с учетом настолько сжатых сроков, но, в конечном итоге, Совет ИИХФ посчитал, что проведение турнира в одной стране позволит организаторам быть более гибкими. С одной стороны, мы будем готовы к организации "пузыря", с другой - сумеем приготовиться ко встрече с болельщиками, если все пойдет хорошо.

Чемпионат пройдет в Риге по следующему сценарию:

основным стадионом станет "Арена Рига", там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды;

вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, который будет переоборудован в ледовый каток вместимость до 6000 человек. Там состоятся матчи группы A и две четвертьфинальные встречи;

каток в Даугаве, расположенный в 10 минутах езды от "Арены Рига" и обладающий двумя ледовыми площадками, будет служить тренировочной ареной. Стадион на данный момент находится в стадии завершения строительства, работы должны быть завершены к концу марта.

Все 16 команд будут размещены в одной гостинице. Расписание турнира будет опубликовано позднее. Не исключено, что на матчи могут быть допущены болельщики.

Напомним, что Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске, но из-за жесткого подавления белорусскими властями протестов оппозиции основные спонсоры ЧМ Nivea Men, Skoda и Liqui Moly отказались поддерживать соревнование, если его матчи пройдут там.

18 января было объявлено, что совет IIHF принял решение о переносе матчей ЧМ-2021 из Минска.