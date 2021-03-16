Нарощення ядерного арсеналу та протидія Москві та Пекіну. Це нова стратегія оборонної та зовнішньої політики Британії після Брекзиту, її сьогодні представить прем'єр Борис Джонсон - пише видання Гардіан. План, зокрема, передбачає збільшення ядерних боєголовок майже вдвічі - це покладе край роззброєнню, яке тривало 30 років.

Головними загрозами для британської безпеки залишаються Росія та Китай. Задля обмеження китайського впливу Лондон планує посилити оборонні, торгові та дипломатичні зв'язки з країнами Індо-Тихоокеанського регіону.

Невдовзі туди відправлять авіаносець "Королева Єлизавета", а вже наступного місяця Борис Джонсон відвідає Індію.