В Україні дітям можуть продовжити канікули [ Редактировать ]
Через карантин учням можуть продовжити канікули. Рішення мають ухвалювати школи - з огляду на епідситуацію. Про це повідомили у міністерстві освіти. У відомстві кажуть, що попередньо радились із мінохорони здоров'я, і там також схиляються до продовження канікул.
У Миколаєві вже повідомили, що школярі гулятимуть ще тиждень через зростання кількості хворих. На дистанційне навчання від сьогодні перейшов Львів. Нагадаю, у регіонах червоної зони школи не працюють.
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