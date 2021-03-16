Через карантин учням можуть продовжити канікули. Рішення мають ухвалювати школи - з огляду на епідситуацію. Про це повідомили у міністерстві освіти. У відомстві кажуть, що попередньо радились із мінохорони здоров'я, і там також схиляються до продовження канікул.

У Миколаєві вже повідомили, що школярі гулятимуть ще тиждень через зростання кількості хворих. На дистанційне навчання від сьогодні перейшов Львів. Нагадаю, у регіонах червоної зони школи не працюють.