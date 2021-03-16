Обіцяна, анонсована і... Недоступна. Від початку березня в Україні працює державна програма - іпотека під 7 відсотків річних. В уряді запевняли: скористатися нею зможе будь-хто. Тож наші журналісти вирішили перевірити, і пішли одразу в декілька банків...

Що з того вийшло? І чому виявилося, що дешева іпотека - історія не для всіх!

Іпотека під 7 відсотків річних, перший внесок 15%. Умови вигідні, але кредит спершу має погодити банк. Чи готові там позичати гроші - зараз перевіримо.

У програмі "доступна іпотека" беруть участь наразі сім банків. Вони можуть видавати кредит на своїх умовах, а держава компенсуватиме частину ставки. Так, аби позичальник платив лише 7 відсотків. Вирушаємо на консультацію в одну з фінустанов і одразу "сюрприз": з'ясувалося, аванс по кредиту аж ніяк не 15 відсотків, як обіцяють в урядовій програмі.

Около 30%. - 30%? - Якщо державна програма, то буде менший відсоток, але взагалі він від 25%.

Я захожу в "Ощадбанк" - іпотеку тут дають щонайдовше на 20 років, житло має бути площею не більшою як 50 "квадратів" і не дорожчим за 2 мільйони гривень. У ще одному банку мене одразу зорієнтували, скільки треба заробляти, щоб отримати позику.

Візьмемо, наприклад, квартира коштує мільйон, щомісячний платіж приблизно 10-12 тисяч, то зарплата має бути не менше ніж 20-25 тисяч.

Окрім того, поцікавилися, чи маю я вже квартиру. Якщо у власності хоч якісь квадратні метри - у позиці відмовлять. А от ставка може зрости навіть якщо вам погодили кредит під пільгові 7 відсотків.

Це пільговий відсоток - він діє при збереженні всіх умов договору. Ви заплатили у листопаді, в грудні вам треба зробити наступний платіж. Щось у вас не получилось, десь затримали зарплату, ще щось - відсоткова ставка після 30 днів несплати міняється на фіксовану 12,85%.

За програмою є вимоги і до житла. Нерухомість має бути новою, або не старшою за три роки. А от у банках висунули ще одну умову - квартира має бути вже добудованою. Фахівці пояснюють: кредитори не хочуть ризикувати з довгобудами.

Андрій Блінов, економіст, координатор експертної платформи НБУ:

Банки коли для себе приймають рішення не кредитувати якесь житло, чи не працювати з якимось забудовником, то в принципі держава не може переконати банк робити це. Чому? Тому що держава лише компенсує різницю у відсотковій ставці, а ризик непогашення кредиту, чи того, що будинок може бути не побудований - так чи інакше, на банку.

І це одна з головних проблем - знайти недороге житло до 50 "квадратів" у готовому будинку не так уже й легко. Забудовники кажуть: вигідні квартири розбирають ще на етапі будівництва.

Тетяна, операторка колцентру:

Дуже обмежена кількість пропозицій у будинку, який введений в експлуатацію. Трикімнатні 4 квартири зараз залишилося. Якщо двокімнатні, то одна квартира - 25 поверх, на сьогодні площею 78,64, - 20 тисяч за "квадрат".

Та навіть якщо з житлом пощастить і банк кредит погодить - підводні камені не закінчуються. Держава може припинити компенсувати банкам пільгові ставки.

Андрій Блінов, економіст, координатор експертної платформи НБУ:

Ключовий ризик цієї програми, це те, що у нас іноді буває так, що народні депутати не записують в державний бюджет фінансування тих чи інших програм, про які широко були домовлено раніше.

У такому разі позичальник залишиться сам на сам з банком і його справжньою, а не пільговою кредитною ставкою.