Наибольшее количество мигрантов в страну прибывают из Гватемалы и Сальвадора/ фото: Интерфакс

Территорию США накрыла самая масштабная за последние 20 лет волна наплыва мигрантов из стран Центральной Америки и Мексики. Такое заявление сделали Министерстве внутренней безопасности США.

Наибольшее количество мигрантов в страну прибывают из Гватемалы и Сальвадора. Основные причины решения граждан о выезде из стран связаны с бедностью, насилием и коррупцией. При этом, условия жизни там продолжают ухудшаться.

Отмечается, что в феврале 2021 года сотрудники пограничной службы задержали и выслали за территорию США 100 441 незаконного мигранта. Большая часть из задержанных является людьми, переезжающими самостоятельно и не состоящими в браке.

Читайте также, Канада обогнала США в рейтинге привлекательности для трудовых мигрантов. В целом заинтересованность людей в переезде в другую страну ради работы уменьшилась, а потенциальных трудовых мигрантов начали привлекать страны, которые смогли лучше других противостоять COVID-19.

Кроме того, правительство Италии решило временно легализовать трудовых мигрантов, которые не имеют вида на жительство, однако лишены возможности уехать из страны из-за пандемии коронавируса. и получат право жить и работать в Италии легально, имея доступ к государственным услугам, включая здравоохранение.

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