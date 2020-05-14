Италия объявила массовую легализацию трудовых мигрантов [ Редактировать ]
Правительство Италии решило временно легализовать трудовых мигрантов, которые не имеют вида на жительство, однако лишены возможности уехать из страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Corriere Della Sera.
Иностранные граждане, занятые в сельском хозяйстве или секторе услуг, могут получить вид на жительство сроком на полгода, если они въехали в Италию до 8 марта 2020 года. Они получат право жить и работать в Италии легально, имея доступ к государственным услугам, включая здравоохранение.
Чтобы воспользоваться новой схемой легализации, иностранцам нужно будет доказать, что они имеют опыт работы в секторе домашних услуг или сельском хозяйстве. Кандидаты должны подать свою заявку с 1 июня по 15 июля 2020 года.
Запрос на получение документов может поступить как от самого работника, так и от работодателя. В первом случае иностранные граждане с разрешением на проживание, срок действия которого истек 31 октября 2019 года, могут получить временный вид на жительства сроком на 6 месяцев, заплатив 160 евро. Во втором случае именно работодатель должен заплатить за легализацию своего работника 400 евро плюс единовременную компенсацию, взносы и налоги.
По оценкам Corriere Della Sera, легализация коснется около 260 тысяч иностранцев.
Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 границы Италии останутся закрытыми для иностранных туристов минимум до конца 2020 года. 4 мая в Италии частично сняли карантинные ограничения.
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