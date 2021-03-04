Канада обогнала США в рейтинге привлекательности для трудовых мигрантов [ Редактировать ]
Источник: Госдепартамент США
Канада оказалась наиболее привлекательной страной для трудовых мигрантов, обогнав США, по итогам 2020 года. К такому выводу пришли специалисты консалтинговой компании BCG и международного альянса рекрутинговых онлайн-платформ The Network.
Согласно данным нового исследования, в целом заинтересованность люднй в переезде в другую страну ради работы уменьшилась. Среди опрошенных участников (209 тыс. человек из 190 стран) около 50% готовы эмигрировать в другую страну ради работы. В 2014 году этот показатель составлял 64%, а в 2018-м - 57%.
Авторы исследования считают, что на распределении мест в рейтинге отразилась пандемия коронавируса. Потенциальных трудовых мигрантов начали привлекать страны, которые смогли лучше других противостоять COVID-19. Почти во всех странах из первой десятки самых привлекательных стран для переезда сравнительно небольшое число заражений коронавирусом.
К ним относятся Канада, Австралия и Япония. Кроме того, две страны из Азиатско-Тихоокеанского региона - Сингапур и Новая Зеландия - стали новичками рейтинга.
ТОП-10 самых привлекательных стран для переезда:
- Канада
- США
- Австралия
- Германия
- Великобритания
- Япония
- Швейцария
- Сингапур
- Франция
- Новая Зеландия.
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